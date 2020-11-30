تعيين الدكتور محمود زكى رئيسا لجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمود أحمد زكى محمد رئيسا لجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود زكى حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى عام 1987، ودرجة الماجستير فى عام 1992 ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تصميم المستشفيات فى عام 1995.

وتدرج الدكتور محمود زكى فى الوظائف العلمية، حيث عُيّن مدرسًا للعمارة والتصميم المعمارى فى عام 1995، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم الهندسة المعمارية فى عام 2000 ثم أستاذا للعمارة والتصميم المعمارى فى عام 206.

وشغل "زكى" العديد من المناصب الإدارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، حيث تولى رئاسة قسم الهندسة المعمارية اعتبارا من عام 2011 حتى يناير 2019، وعضوًا باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدون بالمجلس الأعلى للجامعات اعتبارًا من عام 2013 حتى 2017، ليشغل بعد ذلك منصب عميد كلية الهندسة جامعة طنطا منذ يناير 2019.

ويعد الدكتور محمود زكى أحد الاستشاريين الدوليين للعديد من الجهات والمنظمات الدولية منذ 2006 فى مجال تصميم وتخطيط المستشفيات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى وتطوير إدارة الأعمال، وله العديد من الأبحاث المنشورة فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية، وترأس عدة مؤتمرات محلية ودولية.