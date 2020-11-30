تعليم القليوبية يجرى تحاليل المخدرات لسائقى المدارس ومتابعة الحالة التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

قامت اللجنة المشكلة من إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، وممثلى الجهات المعنية ومندوب صندوق مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، يرافقهم سعيد ندا مدير عام إدارة شرق شبرا الخيمة ووكيل الإدارة حنان عيد، بإجراء التحاليل الخاصة بالمواد المخدرة على السائقين الذين يقومون بنقل الطلاب إلى أحد المدارس وكشفت نتائج التحاليل سلبية جميع نتائج العينات للسائقين بالمدرسة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تشكيل لجان لإجراء تحليل المواد المخدرة للعاملين بالدولة وسائقي المدارس، وتحت إشراف السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتكثيف المتابعات الميدانية على المدارس قامت أجهزة المتابعة بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية بعدد من الجولات التفقدية لمدارس المحافظة لرصد الحالة التعليمية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم ومتابعة حالة الانضباط في العمل.

حيث قام حسين مصطفى مدير إدارة تنسيق المتابعة بالمديرية يرافقه محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات حيث تفقدا الفصول والمعامل وحجرات رياض الأطفال، مؤكدين على النظافة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة والعاملين بالمدرسة.

وقامت هالة حسام الدين مدير إدارة طوخ التعليمية بمتابعة سير الدراسة بمدارس كفر الفقهاء الإعدادية ومدرسة كفر الفقهاء الإبتدائية ومدرسة عزبة كفر الفقهاء للتعليم الأساسي، مؤكدة على حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الأنضباط على أكمل وجه، ومشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار إجراءات التعقيم والتطهير بصفة.

وتفقد ياسر سعيد مدير عام إدارة العبور التعليمية مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية الرسمية لغات وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد قاعات رياض الأطفال وفصول المدرسة المختلفة والمعامل وأثني علي أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة.

كما قام صلاح محروس مدير ادارة قها التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة كومبتين الإبتدائية وتم تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول ومرافق المدرسة والتأكيد علي التخلص من أي رواكد والإهتمام بالنظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، مدرسة الثورة الإبتدائية ومدرسة عبد الحليم نور الدين الثانوية ومدرسة أحمد زويل الرسمية للغات ببنها في إطار سلسلة الجولات الميدانية المستمرة على مدارس الإدارة، للتأكد من انضباط العملية.

كما تفقد مدير إدارة بنها فصول مدرسة الثورة وأمر بنقل مخلفات الصيانة الشاملة بها إلي المخازن، وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، كما تفقد فصول مدرسة عبد الحليم نور الدين الثانوية ومدرسة أحمد زويل التجريبية وتابع قاعات رياض الأطفال بها ونبه على إرتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الأطفال.

وتابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية مدرسة هدى شعراوى الاعدادية بنات لمتابعة سير العمل داخل المدرسة ووجه بمعالجة بعض السلبيات خلال الزيارة.

التأكد من الإجراءات الاحترازية



جانب من الجولات



جولات متابعة المدارس