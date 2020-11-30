اليوم السابع
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تشكيل لجنة مشتركة بين اليوناميد ودارفور لترتيب الخروج النهائي للبعثة من الولاية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:09 م
تشكيل لجنة مشتركة بين اليوناميد ودارفور لترتيب الخروج النهائي للبعثة من الولاية الأوضاع في دارفور
وكالات

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اتفقت ولاية شمال درافور والبعثة المشتركة للأمم المحدة والإتحاد الإفريقي (اليوناميد) على تشكيل لجنة فنية مشتركة للنظر في بعض المسائل المتعلقة  بعملية الإنتقال وكيفية تسليم الدوريات العسكرية للشرطة  للقيام  بمهمة تأمين المدنيين.

وبحث والي الولاية حسن عربي بمكتبه اليوم مع وفد من (اليوناميد) برئاسة نائب رئيس البعثة  السيدة كيكي كاغو، الترتيبات الجارية لخروج البعثة من دارفور فى  الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.

وقالت السيدة كيكي كاغو في تصريح صحافي  عقب اللقاء إن الاجتماع  جاء في  إطار التباحث المستمر مع حكومة الولاية  بشأن خروج البعثة ،وكيفية إنتقال  مسؤولية حماية المدنيين الي الحكومة.

وأشارت كاغو إلى أن الإجتماع تطرق  كذلك  إلى المشروعات التي تنفذها البعثة مع حكومة الولاية ، واصفة نتائج الإجتماع بالجيدة.


اليوناميد

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