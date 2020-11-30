بوريس جونسون: نستعد لطرح لقاحات كورونا بمجرد خضوعها لفحوصات السلامة والرقابة

كتب محمد سعودي

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن بلاده تستعد لطرح لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب خضوعها لجميع فحوصات السلامة، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث غرد قائلا: "نحن نستعد الآن.. لذلك نحن على استعداد لطرح اللقاحات بمجرد خضوعها لجميع فحوصات السلامة والرقابة التنظيمية".

We're preparing now so we are ready to roll out vaccines as soon as they have gone through all the safety and regulatory checks. pic.twitter.com/4Kwy9qKEwL

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 30, 2020

ويأتي ذلك بعدما أشار رئيس وزراء بريطانيا أكد بأنه يأمل بإعطاء التصاريح للقاحى أوكسفورد وفايزر قبل أعياد الميلاد، وفقا لما أفادت به فضائية "العربية" في وقت سابق من اليوم.

وكانت صحيفة إندبندنت البريطانية قالت إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواجه غضبا من نواب حزبه المحافظين ومن نقابات عمالية أخرى بعد قرار خفض المساعدات الأجنبية وتجميد رواتب حوالى 1.3 مليون موظف فى القطاع العام.



وكان وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك قد ذكر في مراجعة الإنفاق الحكومي، إن هذه الإجراءات مطلوبة لإصلاح الاقتصاد بعد تداعيات أزمة كورونا. واتهم مسئولو النقابات العمالية سوناك بمحاولة اتباع نهج فرق تسد فيما يتعلق بتجميد الأجور، بينما أعرب البعض داخل حزب المحافظين عن قلقهم إزاء خفض المساعدات الأجنيية.