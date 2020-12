بوريس جونسون: نستعد لطرح لقاحات كورونا بمجرد خضوعها لفحوصات السلامة والرقابة

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن بلاده تستعد لطرح لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب خضوعها لجميع فحوصات السلامة، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث غرد قائلا: "نحن نستعد الآن.. لذلك نحن على استعداد لطرح اللقاحات بمجرد خضوعها لجميع فحوصات السلامة والرقابة التنظيمية".

We're preparing now so we are ready to roll out vaccines as soon as they have gone through all the safety and regulatory checks. pic.twitter.com/4Kwy9qKEwL