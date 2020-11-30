اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء انتشار أمنى فى مدينة الناصرية بالعراق لفرض القانون وحماية المواطنين

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:13 ص
بدء انتشار أمنى فى مدينة الناصرية بالعراق لفرض القانون وحماية المواطنين الشرطة العراقية - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت قوات الأمن العراقية فى الانتشار بمدينة الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار ، وذك بعد وصول تعزيزات أمنية لفرض القانون وحماية المواطنين، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
 
وأصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، قرارا بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت  الجمعة الماضى، في مدينة الناصرية .
 
وقال الكاظمي - بحسب بيان للواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أوردته قناة ( السومرية نيوز ) الاخبارية - " إن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، و لا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث الجمعة".
 
وأضاف الكاظمي " أن الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".
 
وكانت الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق اليوم بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين .
 
 

 


الشرطة العراقية

ذى قار

الناصرية

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء العراق يشكل لجنة للتحقيق في أحداث الناصرية

السبت، 28 نوفمبر 2020 06:00 ص

حظر للتجوال فى الناصرية بالعراق بعد مقتل 4 بمواجهات بين متظاهرين والتيار الصدرى

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 07:59 م

تصاعد أزمة اشتباكات كربلاء فى العراق.. ميليشيات كتائب حزب الله تصف التظاهرات بالأعمال التخريبية.. وناشطون يتهمون عناصر تابعين للتيار الصدرى بالتعدى على المحتجين.. واتهامات لجماعات تنتسب للناصرية بافتعال الأزمة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:30 م

متظاهرون يقطعون جسر الحضارات فى مدينة الناصرية بالعراق

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 08:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة