بايدن يعلن اليوم الأسماء المرشحة لقيادة فريقه الاقتصادى بينهم امرأتين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إنه من المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الإثنين، قائمة من الأشخاص الذين يرشحهم لمناصب اقتصادية رئيسية، من بينهم عدد من المرشحين الذين سيمثلون فى حال التصديق على تعينهم سابقة تاريخية.

وأوضحت الشبكة، أن من بين الأسماء المطروحة جاني يلين، خيار بايدن المتوقع لرئاسة وزارة الخزانة، وهى أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطى الفيدرالى وفى حال التصديق على تعيينها ستصبح أول امرأة تتولى وزارة الخزانة أيضا.

كما من المقرر أن يرشح بايدن، نيرا تاندين، لتولى مكتب الغدارة والميزانية.

ومن المتوقع أن يختار بايدن، أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه التعامل مع الصعوبات الشديدة التي يتعرض لها العمال والشركات الأمريكية جراء جائحة فيروس كورونا.

وخلافا لترامب الذي اختار في الأساس رجالا من البيض لشغل المناصب الرئيسية، كانت التعيينات المبكرة لبايدن شديدة التنوع بما شمل تعيين فريق كامل من النساء تم الكشف عنه الليلة الماضية.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الأحد، أن بريان ديس الذي ساعد في قيادة جهود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإنقاذ صناعة السيارات خلال الأزمة المالية لعام 2009 سيرأس المجلس الاقتصادي الوطني وهو ما أثار بعض الانتقادات من التقدميين بسب علاقته بوول ستريت.

ومن المقرر أيضا أن يتسلم بايدن ونائبته المنتخبة، كاملا هاريس، أول إحاطة يومية رئاسية سرية اليوم الإثنين، والتي رفضت إدارة ترامب تسليمها في السابق. وتعد هذه الإحاطة الخطوة الأولى نحو نقل مسؤولية المعلومات المخابراتية الأشد حساسية إلى إدارة جديدة.