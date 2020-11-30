اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر رعاياها من حمل الصاعق الكهربائي

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:33 ص
القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر رعاياها من حمل الصاعق الكهربائي السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس، وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على تويتر: "تنبه القنصلية أن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت".
 
والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.
 
 
ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.
 
لكن دراسات حذرت من أن الصاعق الكهربائي يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.

السعودية

الصاعق الكهربائى

هونج كونج

القنصلية السعودية فة هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة