القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر رعاياها من حمل الصاعق الكهربائي

وكالات

حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس، وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على تويتر: "تنبه القنصلية أن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت".

والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.

تنبه القنصلية أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل او إدخال الصاعق الكهربائي بجميع انواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.@KSAMOFA — Saudi Consulate - Hong Kong (@KSAconsulateHK) November 30, 2020

ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.

لكن دراسات حذرت من أن الصاعق الكهربائي يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.