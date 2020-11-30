اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و371 وفاة جديدة بـ"كورونا"

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:52 م
إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و371 وفاة جديدة بـ"كورونا" كورونا فى ايران- ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 13 ألفا و321 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و371 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلی 962 ألفا و70 شخصا، بينهم 5 آلاف و852 شخصا في وضع حرج.
 
وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 668 ألفا و151 شخصا حتى الآن، فيما توفي 371 شخصا آخر خلال الساعات 24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 48 ألفا و246 شخصا.
 
کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 6 ملايين و125 ألفا و348 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بکوفید-19 في أنحاء البلاد حتی الآن.
يذكر أن إيران تعد الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.
 

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