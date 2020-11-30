أسوشيتدبرس تؤكد اختيار بايدن فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون لديه فريق اتصالات رفيع المستوى من النساء بالكامل فى البيت الأبيض، مما يعكس رغبته المعلنة فى إنشاء فريق متنوع بالبيت الأبيض، وأيضا ما يتوقع ان يكون عودة لعملية صحفية أكثر تقليدية.

وستعمل مديرة الاتصالات فى حملة بايدن كيت بينجفيلد مديرة لاتصالات البيت الأبيض، بينما ستكون المتحدثة الديمقراطية جين بسكاى سكرتيرته الصحفية.

وأوضحت الوكالة أن أربع من أعلى 7 مناصب خاصة بالاتصالات ستشغلها نساء من غير البيض، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها فريق الاتصالات بالبيت الأبيض بالكامل من النساء.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قلب الطريقة التي تتواصل بها إدارته مع الصحافة. فعلى العكس من الإدارات السابقة، عقد فريق اتصالات ترامب مؤتمرات صحفية قليلة، وتلك التي تمت غالبا ما شهدت أكاذيب وأمور غير دقيقة.

وكان ترامب نفسه قد قام بدور السكرتير الصحفى، فرد أحيانا على أسئلة من الإعلام، وتجاوز أحيانا فريق الصحافة بالبيت الأبيض بالكامل من خلال الاتصال ببرامج المفضلة على فوكس نيوز.

وفى منطقة مختلفة بالبيت الأبيض، يخطط بايدن لإعلان عدد من كبار مستشاريه الاقتصاديين، فسيختار نيرا تادين، رئيسة مركز التقدم الأمريكى الليبرالى كمديرة لمكتب الإدارة والميزانية، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على عملية انتقال السلطة.

وفى بيان لإعلان فريق الاتصالات بالبيت الأبيض، قال باين إن الاتصال مباشرة وبصدق مع الشعب الأمريكي هو أحد الواجبات الأكثر أهمية لأى رئيس، وهذا الفريق موثوق فى قيامه بالمسئولية الهائلة لربط العب الأمريكي والبيت الأبيض.

وقد عملت كل من بيندفيلد وببسكاى وتاندين فى إدارة أوباما، فشغلت الأولى منصب مديرة الاتصالات لبايدن وقت أن كان نائبا للرئيس، بينما عملت بسكاى مديرة للاتصالات بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم الخارجيةىـ وعملت تاندين مستشارة بارزة لوزير الصحة وساعدت فى صياغة قانون أوباما كير للرعاية الصحية.