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12 قرارا من الحكومة لمواجهة كورونا.. أبرزها غرامة الكمامة 4000 جنيه

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:30 ص
12 قرارا من الحكومة لمواجهة كورونا.. أبرزها غرامة الكمامة 4000 جنيه اجتماع الحكومة الأسبوعى- أرشيفية
إبراهيم حسان

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في عددا من التصريحات التليفزيونية، تفاصيل قرارات الحكومة المزمع إعلانها غدا الأربعاء بمجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

 

وجاءت قرارات الحكومة في التالى:-

1 - تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

2 - شن حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

3 - تضاعف مصل الأنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة.

4 - وضع خطة لوزارة التربية والتعليم للتعامل مع فيروس كورونا.

5 - غلق المدارس التي يظهر فيها كورونا 28 يوميا كإجراء احترازى وعزل الطلاب بمنازلهم.

6 - حملات تفتيش على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

7 - المواعيد الجديدة للمطاعم والمقاهى مختلفة على ثلاث مستويات منها مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة فى فصل الصيف مقارنة بالشتاء.

8 - المستوى الثانى هو الجغرافى بين محافظات الوادى والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية وسيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الإغلاق فى المحافظات السياحية لطبيعتها.

9 - المستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشآت الحرفية ستختلف عن التجارية بمواعيد الغلق.

10 - المطاعم ستغلق أبوابها فى الثانية عشرة مساءً في الشتاء وقد يسمح لها حتى الواحدة صباحا في الصيف.

11 - توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات وبكميات كبيرة وفي الصيدليات.

12 - إغلاق فورى للمطاعم المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا.


الحكومة

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كورونا فى مصر

اجراءات مواجهة كورونا

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