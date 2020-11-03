وزير الكهرباء: حققنا الاكتفاء الذاتى وتخلصنا من مشكلات القطاع بفضل الرئيس

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء فى مصر حاليا يمثل فرصة للاستثمار وللقطاع الخاص بشكل كبير بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير هذا القطاع والتخلص من المشكلات التى كانت تواجهه مثل نقص الوقود .

وجاء ذلك خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية حول الطاقة الكهربائية فى مصر بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى ما شهدته الكهرباء من ارتفاع كفاءة وزيادة كبيرة فى الميجاوات بالتعاون مع الشركاء الأجانب والمصريين خاصة شركة سيمنس، لافتا إلى أن محطات سيمنس العملاقة التى تم إنشاؤها بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات كان لها أثر كبير فى تحول مصر من دولة تعانى من أزمة فى الكهرباء إلى دولة مصدرة للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول الكهرباء، موكدا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الكهرباء. .

أوضح أنه تم انفاق نحو 6 مليارات دولار فى مشروعات للطاقة مع سيمنس، بجانب العمل على رفع الكفاءة بشكل كامل للقطاع من خلال 6 مراكز تحكم رئيسية، موضحا أن مصر تمتلك فرصا هائلة فى مجال الطاقة الجديدة والمتحددة من خلال الطاقة الشمية وطاقة الرياح بما يدعم استدامة الكهرباء فى مصر وفق الاستراتيجية الخاصة بذلك ورفع مشاركتها لـ 4.2% مستقبلا .