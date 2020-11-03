اليوم السابع
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بعد فتح المعبر أمس..

مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:53 م
مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس معبر رفح

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قررت السلطات المصرية بعد فتحها لمعبر رفح اعتبارا من الأمس، ترحيل العالقين الأفراد فقط حتى صباح بعد غد، مع استمرار الغلق للبضائع والمركبات بعد رصد تجاوزات من قبل حماس.


معبر رفح

رفح

معبر رفح البرى

فتح معبر رفح

اليوم السابع بلس

حماس

حركة حماس

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