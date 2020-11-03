مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس

قررت السلطات المصرية بعد فتحها لمعبر رفح اعتبارا من الأمس، ترحيل العالقين الأفراد فقط حتى صباح بعد غد، مع استمرار الغلق للبضائع والمركبات بعد رصد تجاوزات من قبل حماس.
بعد فتح المعبر أمس..
مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماسالثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:53 م
معبر رفح
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