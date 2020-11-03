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لاعب النادى الأهلى يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة القتل الخطأ

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:33 م
لاعب النادى الأهلى يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة القتل الخطأ شادى رضوان لاعب النادى الأهلى
كتب كريم صبحى

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قدم دفاع شادى رضوان لاعب النادى الأهلي استئناف امام محكمة مستأنف مدينة نصر على حكم حبسه سنة وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ لسيدة دهسها بسيارته.

كانت محكمة مدينة نصر،  قضت بحبس لاعب فى النادي الأهلي سنة وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ لسيدة دهسها بسيارته.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر ،بلاغا بوقوع حادث تصادم اسفر عن وفاة سيدة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم لاعب في النادي الأهلي قام  بدهس السيدة المتوفاة أمام مول بمدينة نصر بسيارته الخاصة.

 

 

 

 

 

 


النادى الأهلى

جنح مدينة نصر

أخبار الحوادث

حادث تصادم

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