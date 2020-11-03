رئيس غرفة المنشآت السياحية: لو رجع قرار الغلق المبكر مش هقدر أحتفظ بالعمالة

إبراهيم حسان

قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن قطاع المطاعم السياحية يعيش الآن على حد الكفاف بعدما تعايش مع الإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتى تنص على أن التشغيل يتوقف عند الساعة الثانية عشر ليلا، مشدداً أنه في حال صدور أية قرارات جديدة من شأنها تقليص ساعات العمل لن يستطيع القطاع الحفاظ على العمالة التي به.

وأضاف "المصرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، قائلا:" نعيش على حدد الكفاف واللى جاى طالع بدون تحقيق ربحية ..احنا كمطاعم سياحية لابد وان نميز لأن لدينا اشتراطات قاسية من وزارة السياحية ..ولو طلع قرار ان نهاية العمل تكون الساعة 10 مساءً دى تبقا كارثة ومش هقدر احافظ على العمالة".

وأشار "المصرى"، إلى أن القطاع تعايش مع الإجراءات التي تتبعها الدولة، وما نأمله في الحفاظ على العمالة، وتابع:"أهم حاجة عندى هو توفير مرتبات العاملين".