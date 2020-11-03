رئيس العربية للتصنيع: تكامل صناعى مع الإنتاج الحربى لخدمة مشروعات الدولة

كتب زكى القاضى

ألقى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع كلمة خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، شكر فيها الوزير محمد أحمد مرسي على استضافته، وأكد فيها على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وثقته فى قيادته الرشيدة لإحداث طفرة صناعية لقلاع الإنتاج الحربي لاستكمال جهود الفريق الراحل محمد سعيد العصار.

وأكد على التكامل الصناعى بين الجانبين لخدمة مشروعات التنمية الصناعية للدولة بالتقدم العلمى والتكنولوجى والموارد البشرية المتاحة لدى الطرفين.

وأعرب أن هذه الفترة تشهد تطورا نوعيا فى الصناعة المصرية ويحقق طفرة أقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .