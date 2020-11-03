اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جابر طايع لـ"التاسعة": أحمد همام لا يعبر عن وزارة الأوقاف ومحال للعمل الإدارى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:40 م
جابر طايع لـ"التاسعة": أحمد همام لا يعبر عن وزارة الأوقاف ومحال للعمل الإدارى جانب من المداخلة
أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أحمد همام، الذى أشاد بالإرهابى الذى نفذ الحادث الإرهابى في فيينا، لا يمثل الوزارة ولا يتبع لها، موضحاً أنه منذ 7 مايو الماضى، أنقطعت صلته بالإمامة والخطابة ودروس العلم، وتابع:"لا يصعد المنبر ولا يعطى دروس ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن وزارة الأوقاف، وحول إلى عمل إدارى يسمى باحث دعوى ولا يسمى إماماً أو خطيباً".

وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وزير الأوقاف عندما أحيل له ملف المدعو أحمد همام، وتبين وجود انحرافات في التدوينات التي يكتبها عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وأكد "طايع"، أنه تم إحالته إلى لجنة القيم من أجل مناقشته في أفكاره وتبين أن فكره لا يتوافق مع الفكر المستنير ولا يتفق مع فكر الأزهر الشريف، وتم إحالته إلى العمل الإدارى البحت.

 


Vienna

النمسا اليوم

هجوم النمسا

حادث النمسا

احداث النمسا

علم النمسا

هجوم فيينا

حادث فيينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمدة المصريين فى فيينا: شرطة النمسا أغلقت المحال 3 أيام بسبب العملية الإرهابية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:14 م

النمسا تسجل 4182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:13 م

إسبانيا تتضامن مع النمسا ضد الهجوم الإرهابى فى فيينا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 05:58 م

العالم يتضامن مع النمسا بعد الهجوم الإرهابى.. ماكرون: لن نستسلم.. رئيس الاتحاد الأوروبى: عمل جبان ضد الإنسانية.. ميركل: التطرف عدو مشترك.. رئيس وزراء أسبانيا: أوروبا ستقاوم الإرهاب.. الدنمارك: قلبنا مع الضحايا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة