تقرير أمريكى: النساء الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشف تقريرجديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أن النساء الحوامل المصابات بكورونا من المرجح أن يتم إدخالهن إلى وحدة العناية المركزة، ووضعهن على أجهزة التنفس الصناعي، وقد يكن أكثر عرضة للوفاة من مريضات الفيروس التاجي غير الحوامل، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر".

وقال التقرير أنه من المرجح أن تصاب النساء الحوامل من أصل إسباني بـ COVID-19 والنساء ذوي البشرة السمراء المصابات بالمرض أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، سواء كن حوامل أم لا.

تضيف النتائج إلى الأبحاث السابقة التي تظهر أن COVID-19 يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، على الرغم من أن المخاطر الإجمالية لا تزال منخفضة.

ووجد تقرير كبير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معظم النساء الحوامل المصابات بكورونا يتحسن حالهن، لكنهن ما زلن في خطر متزايد للإصابة بمضاعفات خطيرة مقارنة بالنساء غيرالحوامل المصابات بهذا المرض.

نظرالتحليل في بيانات حوالي 400 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا مصابات بأعراض COVID-19 بين أواخر يناير وأوائل أكتوبر.

ووجدوا أن النساء الحوامل كن أكثرعرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة، ووضعهن على أجهزة التنفس الصناعي، وحتى الموت من غيرهن.

على وجه التحديد، كانت النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 أكثر عرضة بأربعة أضعاف للتنفس الصناعي ومرتين أكثر عرضة للوفاة من النساء غير الحوامل المصابات بـ COVID-19 في نفس العمر.

ومع ذلك، كانت المخاطر الإجمالية للمضاعفات منخفضة: ذهب 1.5٪ من النساء الحوامل إلى وحدة العناية المركزة، واحتاجت 0.29٪ إلى تهوية، واحتاج 0.07 لدعم الحياة، ومات 0.15٪.

توضح النتائج مدى أهمية أن تأخذ النساء الحوامل وأسرهن تدابير انتقال فيروس كورونا على محمل الجد يمكنهم أيضًا الإبلاغ عن كيفية تعامل أنظمة الرعاية الصحية مع مرضى COVID-19 الحوامل.

تأثرت النساء ذوات البشرة الملونة بشكل غير متناسب بـ COVID-19 والنتائج السلبية

في عام 2019، كانت 24٪ من النساء الحوامل من أصل إسباني و 51٪ من ذوي البشرة البيضاء في التحليل الحالي ، كانت 30 ٪ من النساء الحوامل إيجابيات COVID-19 من أصل إسباني و 24 ٪ فقط من البيض. مثل الأبحاث السابقة ، تشير هذه النتيجة إلى أن الأشخاص ذوى البشرة السمراء معرضون بشكل غير متناسب للإصابة بكورونا.

سلط التقرير الضوء على الفوارق العرقية الأخرى أيضًا، حيث يبدو أن النساء الحوامل الآسيويات والسكان الأصليين من هاواي / جزر المحيط الهادئ معرضات بشكل غير متناسب لدخول وحدة العناية المركزة، والنساء ذوي البشرة السمراء غير اللاتينيين، سواء كن حوامل أم لا ، لديهن معدلات وفاة أعلى من COVID- 19.

ماريان نايت ، المؤلف الرئيسي لدراسة المملكة المتحدة التي وجدت أن أكثر من نصف النساء الحوامل اللائي تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب COVID-19 كن من ذوى البشرة السمراء أو من مجموعات عرقية أخرى من الأقليات، إن هذا العمل سيساعد في تمييز ما يعرض النساء الحوامل ذوات البشرة الملونة لمثل هذا الخطر لـ COVID-19 ، سواء كانت الترتيبات المنزلية أو الوظائف التي تجعل التباعد الجسدي أمرًا صعبًا أو تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية أو شيء آخر أو كل ما سبق.

على عكس الأبحاث السابقة ، تشير النتائج إلى أن النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 أكثر عرضة للوفاة من النساء غير الحوامل المصابات بالمرض.

كان للتقرير الحالي بعض القيود ، تتعلق في الغالب ببيانات غير كاملة على سبيل المثال ، قد يكون مقدمو الخدمات أكثر ميلًا للإبلاغ عن نتائج أكثر خطورة وقد لا تظهر بعض النتائج الخطيرة بعد.

وكتب الباحثون أن زيادة خطر إصابة النساء الحوامل بنتائج خطيرة قد يكون مرتبطًا أيضًا بكيفية تأثير الحمل على الجسم ، على سبيل المثال عن طريق زيادة معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين ، وتقليل سعة الرئة ، وتثبيط جهاز المناعة ، وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

لكن العدد الكبير من النساء الخاضعات للدراسة يضيف إلى نتائج الأبحاث السابقة أن النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 من المرجح أن ينتهي بهن المطاف في وحدة العناية المركزة وتلقي التهوية من النساء غير الحوامل في نفس العمر. كما وجد أن النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 أكثر عرضة للاحتياج لدعم الحياة والموت من النساء غير الحوامل ، وهو ما لم تجده الأبحاث السابقة.

يجب على النساء الحوامل وعائلاتهن اتخاذ الاحتياطات مثل الحد من التفاعلات مع الأشخاص الذين ربما تعرضوا لفيروس كورونا ، وارتداء قناع ، وممارسة التباعد الاجتماعي ، وغسل أيديهم بشكل متكرر ، والبقاء على اطلاع دائم بزيارات الرعاية السابقة للولادة ، كما كتب المؤلفون.