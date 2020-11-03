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تعرف على الـ 6 طرق المغلقة بسبب السيول فى المحافظات حتى الآن

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:44 م
تعرف على الـ 6 طرق المغلقة بسبب السيول فى المحافظات حتى الآن أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 6 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق:
 
-طريق فيران اتجاه سانت كاترين
 
-طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف
 
-طريق قنا اتجاه سفاجا
 
-طريق سوهاج اتجاه سفاجا 
 
-طريق المنيا اتجاه راس غارب 
 
-طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب 
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.
 

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