تسليم 600 ألف طالب بأولى ثانوى أجهزة التابلت دون ارتباط بسداد المصروفات

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معظم المدارس الثانوى انتهت من تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت منذ بدء العام الدراسى وحتى الآن، موضحة أن بعض المدارس ما زالت تسقبل طلابها لتسليمهم الأجهزة بعد سداد الطالب وولى أمر مبلغ التأمين المقدر بـ"105 جنيهات".



وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تسليم الطالب التابلت فى المدارس الخاصة والحكومية يتم دون ربطه بسداد الطالب للمصروفات الدراسية، مشددة على أن المدارس التى تشترط دفع الطالب للمصروفات نظير استلامه التابلت إجراء غير صحيح، مطالبه جميع المدارس منح الطلاب الأجهزة حتى يستفيدوا من المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة خاصة أن الطلاب لا يوجد معهم كتاب ورقى مطبوع ومن ثم الوسيلة الوحيدة للتعلم هى التابلت.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحا، أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة، أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازى مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.



وأوضحت الوزارة أن الخطة البديلة التي، والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم واطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.



وأوضحت الوزارة، أنه تم اطلاق قناة مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.