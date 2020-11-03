اليوم السابع
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بعد انتشار فيديوهات جديدة مسيئة.. طفل المرور تحت الملاحظة.. فيديو

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:10 ص
بعد انتشار فيديوهات جديدة مسيئة.. طفل المرور تحت الملاحظة.. فيديو طفل المرور

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أمرت النيابة العامة فى واقعة الطفل المتعدى على فرد شرطة المرور بزهراء المعادى، بحبس كل من المتهمين: "يوسف م م" ، و"عمرو أ م"، و"رامز ع ل" ، و"مصطفى ت ع" ، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ويراعي لهم التجديد في الموعد القانونى، وتحرير فيش وتشبيه وصحفية الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة. 
 
 
كما أمرت النيابة في ذات السياق، بإيداع الطفل "أحمد أ ع" ، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دورى بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه، مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت القادم على المحكمة المختصة للنظر في أمر مدة الإيداع وفقا للقانون.

طفل المرور

حادث طفل المرور

النيابة

الطفل ورجل المرور

امين الشرطة

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