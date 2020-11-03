ارتفاع الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة إلى 24 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 24 مليون و121 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 22 مليون و860 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و261 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون و689 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 110 مليون و707 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

وكان من أبرز صادرات المواد الخام، كلا من البصل الطازج وبلغت صادراته 3 ملايين و8 آلاف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، يليها الصادرات المصرية من البطاطس وبلغت قيمتها 453 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من الفول السودانى وبلغت قيمتها 561 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجاري 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 20.5%.