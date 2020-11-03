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إنفوجراف.. فيتش: معدل نمو سوق الأجهزة الطبية فى مصر يصل لـ8.7% بحلول 2024

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 06:42 م
إنفوجراف.. فيتش: معدل نمو سوق الأجهزة الطبية فى مصر يصل لـ8.7% بحلول 2024 إنفوجراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أن تفشى فيروس كورونا سيؤدى إلى تعزيز الإنتاج المحلى من المواد الطبية الاستهلاكية في مصر؛ لذلك اتجهت مصر إلى إطلاق مشروع جديد مع الصين لإنتاج ما يقرب من 750 ألف قناع طبي يوميًّا، مع توقعات بزيادة الطلب على أجهزة التنفس الصناعي ومعدات طبية أخرى.

فيتش

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش سولوشينز عن الأجهزة الطبية في مصر للربع الأول من 2021، مُصنفة سوق الأجهزة الطبية في مصر ضمن الأسواق الأكثر جذبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهو خامس أكبر سوق للأجهزة الطبية في تلك المنطقة؛ وذلك نتيجة لكبر حجم السوق المحلية، وتحسن الحالة السياسية والاقتصادية؛ حيث سيصل إجمالي معدل نمو سوق الأجهزة الطبية في مصر إلى 8.7% بحلول 2024.

وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله، الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الإنفوجرافـ أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة  US News 2020.


فيتش

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سوق الأجهزة الطبية فى مصر

فيروس كورونا

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