اليوم السابع
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وزير الخارجية الفلسطيني يثمن موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:36 م
وزير الخارجية الفلسطيني يثمن موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية رياض المالكي
أ ش أ

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 ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ورحب المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد - بالبيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الذي أكد فيه التزام الاتحاد بدعمه لكافة الجهود الهادفة؛ لتحقيق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية، ورفض أية حلول مجزأة وغير مكتملة، مع تأكيده أن مفوضية الاتحاد الأفريقي ستعمل مع الجهات الدولية؛ لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وشدد على ضرورة بذل جهود عاجلة لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع، على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وآمان، وعلى موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية، المرتكز على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية، التي تدافع عنها أفريقيا في المحافل الدولية، معربا عن القلق العميق حيال السياسات والإجراءات والاستفزازات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل بما يتعلق بقطاع غزة.

رياض المالكي

فلسطين

يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى

اخبار فلسطين

الاتحاد الأفريقي

القضية الفلسطينية

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