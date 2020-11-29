نائب أردوغان يدافع عن شرائه مرسيدس بـ10 ملايين ليرة: لأجل تركيا لا لأجلي

كتب- هاشم الفخراني

رد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، على انتقادات وجهها له أعضاء بالبرلمان التركي، بسبب شرائه سيارة مرسيدس تبلغ قيمتها 10 ملايين ليرة تركية، قائلًا إنه لا يعيش في رفاهية، كما يتصور البعض، وإنما ذلك يأتي في إطار تمثيله للدولة التركية بصورة جيدة.

وذكر موقع "تركيا الآن" في تقرير له أن السيارات الرئاسية الفاخرة تعد إحدى النقاط المثيرة للجدل خلال مناقشات الميزانية الرئاسية في البرلمان التركي، وانتقد نائب حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان، نائب الرئيس فؤاد أقطاي قائلاً «يأتي إلى البرلمان بسيارة مرسيدس بقيمة 10 ملايين ليرة، استقل السيارة المحلية.

من جانبه رد أقطاي على الانتقادات الموجهة له: أنا لست من عشاق مرسيدس، وأنا لست شخصًا يعيش في رفاهية. بل أتبع الإجراءات المعتادة أيًا كانت لتمثيل الدولة، أنا لا أركب الدراجة من أجل عمل استعراض وكسب شعبية. سأكون سعيدًا بركوب الدراجة، لكن ليس للاستعراض.

وفي السياق كشف بايلان الأسبوع الماضي عن سعر السيارة المرسيدس التي يستقلها وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، التي تبلغ قيمتها بـ10 ملايين ليرة أيضًا.