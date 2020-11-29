محمد موسى يسير الأعمال داخل ديوان المحافظة لحين شفاء المحافظ من كورونا

المنوفية - محمد فتحى

قال مصدر داخل ديوان عام محافظة المنوفية، إنه سيقوم محمد موسى نائب المحافظ، بتسيير أعمال المحافظة بالديوان العام من داخل مكتبه، وذلك لحين شفاء اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم عزله بالاستراحة الخاصة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يخضع لعلاج بروتوكول وزارة الصحة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه يباشر عمله من داخل عزل الاستراحة الخاصة به بمدينة شبين الكوم.

وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أصدر اليوم الأحد، قرارات بتخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية "ديوان عام المحافظة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية" بنسبة 25% من إجمالى عدد العمالة.

وأكد محافظ المنوفية، فى القرار، أنه سيتم الخفض بنسبة 25% وذلك بعد استبعاد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقا لرؤية رئيس الجهة او طبيعة العمل، فضلاً على أن القرار لا يسرى على العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، مُضيفًا أن الإجازة الممنوحة تكون إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المُقررة قانونًا ولا تؤثر على المستحقات المالية.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عرض تقرير يومى بموقف الأكسجين الطبى بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع فى تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعاً لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفى أشمون العام لاستقبال حالات كورونا.