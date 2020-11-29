محافظ بورسعيد يتفقد مجزر منطقة القابوطى الجديد لمتابعة انتظام العمل

بورسعيد- محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مجزر المحافظة بمنطقة القابوطى الجديد، لمتابعة سير العمل وانتظامة ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر وأعمال الإنشاءات الجديدة التى تتم بالمجزر رافقة خلالها الدكتور وليم جندى مدير المجزر.

ووجه المحافظ، خلال جولته على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الاطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.

واكد المحافظ بان منطقة القابوطى الجديد تشهد طفرة كبيرة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية حيث يوجد بها واحد من اكبر محطات التسمين بطلقة استيعابية تقدر بعشرة الاف راس ماشية مشيرا بان تواجد المحطة بجانب مجازر بورسعيد يسهل من مهام العاملين فى مجال الثروة الحيوانية.