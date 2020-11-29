محافظ بنى سويف: تسليم المحطة الوسيطة بناصر لخدمة أكثر من مليون نسمة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم اليوم الأحد، التسليم الإنشائى والهيدروماتيك "تسليم ابتدائى" لمحطة ناصر الوسيطة المجمعة بطاقة استيعابية 300 طن / يوم، والتى تم إنشاؤها فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالى 2019/2020، لتكون ثانى محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه بلجنة وزارية مكونة من وزارتى التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، عقب زيارتهم لمركز ناصر لتسليم المحطة، بحضور آية عماد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، اللواء جمال محمد عبده استشارى وزارة البيئة، والدكتور أحمد عمارة، والدكتور كريم عمارة والمهندس محمد جمال، وأحمد عاطف مدير وحدة الخطط التنفيذية والمشروعات بوزارة التنمية المحلية، العقيد وليد أحمد، والمقدم أحمد ماهر، والعميد محمد شاهين والمهندس محمود محى الدين مركز الاستشارات الهندسية بالهيئة العربية للتصنيع، ومن المحافظة حضور كل من : اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة ناصر على يوسف ومديرة البيئة الدكتور أسماء سامي، محمد سيد البحيرى بالمكتب الفنى بديوان عام المحافظة.

وعلى هامش اللقاء أشار المحافظ إلى أن أهمية المحطة التى ستخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة فى مدينة ناصر وبعض قرى المركز: اشمنت، بنى عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى : بليفيا، شريف باشاـ، ابشنا بمركز بنى سويف،وقريتى :النويرة،قاى وفى مركز اهناسيا، بجانب قرية ابوصير الملق بمركز الواسطى، مشيراً إلى أن المحطة سوف تدخل الخدمة " خلال 15 يوما"، عقب الانتهاء من تركيب المعدات وإعداد خطة التدريب والصيانة والتشغيل.

ونوه المحافظ عن الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظة للعام المالى الحالى 2019/2020، حيث إنه من المقرر خلال شهر سيتم تسليم عدد 2 مدفن صحى ناحية قرية سنور بمركز بنى سويف والثانى بسمسطا، فيما تم تسليم الموقع الخاص بمدفن اهناسيا، مشيرا إلى أنه خلال العام المالى الجديد 2020/2021، سيتم العمل فى إنشاء مدفن صحى بمركز الواسطى، ومحطة وسيطة متحركة بمركز الفشن، لتكتمل منظومة النظافة على مستوى المحافظة خلال العام القادم بعد الانتهاء من إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة االتى تخدم كافة مراكز ومدن المحافظة.

من جهتها استعرضت الدكتورة أسماء سامى مدير عام البيئة بعض تفاصيل الخاصة بالمحطة المقامة على مساحة 1950 متر مربع، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات، ويحيطها سور خراسانى مبطن بارتفاع 1.6متر يعلوه بانوهات سلك بارتفاع 1.2متر، ورصيف تفريغ بمساحة 768 متر وميزان أرضى بسكول حمولة 50 طن، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وبيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحى، بالإضافة إلى نقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات، منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالى ومولد كهربائى وخزان وقود وكاميرات مراقبة.