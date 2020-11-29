اليوم السابع
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قوات إقليم تيجراي تعلن استعادة مدينة أكسوم الإثيوبية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:32 م
قوات إقليم تيجراي تعلن استعادة مدينة أكسوم الإثيوبية دبرصيون جبرمكئيل
رويترز

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 قال دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا، في رسالة نصية لرويترز، اليوم الأحد، إن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبي.
 
يأتي زعم جبرمكئيل، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن الجيش سيطر على مقلي عاصمة إقليم تيجراي وأنهى العمليات العسكرية في الإقليم.
 
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.
 
ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع، إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيجراي، وتشديد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.

دبرصيون جبرمكئيل

تيجراي

آبي أحمد

إثيوبيا

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