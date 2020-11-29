صور.. محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال النظافة ببعض المدن والقرى

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم بمدن وأحياء وقرى المحافظة، حيث قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة نظافة لكنس ورفع الأتربة والقمامة والمخلفات، ورفع 70 طنا من القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بـ(منطقة مشروع ناصر - الملال - مساكن المرور - الطريق السريع - حى حسيبة - شارع الجيش - الكورنيش - الجزيرة - عفيفى) .

كما تم بمركز ومدينة سمنود رفع أكثر من 23 طنا من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميت حبيب بورشة عمل نظافة بقرية ميت حبيب وكفر العزيزية وتم رفع 10 أطنان من القمامة، وقامت الوحدة المحلية لقرية الراهبين بورشة عمل نظافة أمام مجمع المدارس والجمعية الزراعية ومدخل القرية وأمام مركز الشباب وبنك القرية وتم رفع 8 طن من القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد برفع 5 طن من القمامة بمنطقة السوق وأمام الشبكة.

وفى مركز ومدينة السنطة، تمت أعمال جمع القمامة بقرى (ميت يزيد - ميت حواى - كفر ميت حواي)، ومتابعة أعمال النظافة ومسح آثار الأمطار، وتم نظافة طريق شبراقاص-طنطا. وفى مركز ومدينة بسيون تم رفع التراكمات من قرى (قرانشو - الحداد - كفر سليمان) ،ومسح طريق طنطا بسيون فى نطاق الوحدة المحلية بقرانشو.

وفى ذات السياق قام حى ثان المحلة الكبرى بحملة نظافة لشوارع الحي، حيث واصل الحى حملات النظافة لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالى اللائق بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمناطق ( كورنيش بحر شبين - شارع البحر - سكة زفتى - شارع نادى الشرطة - من مدخل المدينة حتى شارع العباسى والكوبرى السفلى).

وفى حى أول المحلة الكبرى قام قسم النظافة العامة بحملة نظافة بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها وكنس السفوة ونظافة الأرصفة ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة وتطهيرها بـ (شارع راشد بسوق اللبن - محيط مسجد السمسار - مسجد جاويش - مسجد أولاد جوبير بمنطقة سوق اللبن - ميدان بسيسة - نعمان الأعصر - شارع الحنفى - سوق الحدادين - سوق الجمعة - ميدان المحجوب - طريق عزبة توما - طريق دمرو - طريق الزراعة - الطريق الدائرى - شارع البحر - شارع الجيش - شارع شكرى القوتلي) ومازال العمل مستمراً فى كافة أرجاء المحافظة.



















