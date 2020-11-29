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صور.. متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية بعنوان "الفكر الدينى فى مصر القديمة"

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:55 م
صور.. متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية بعنوان "الفكر الدينى فى مصر القديمة" جانب من الندوة
الغربية مصطفى عادل

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نظم متحف آثار طنطا تحت إشراف قطاع المتاحف ندوة علمية تحت عنوان (الفكر الدينى فى مصر القديمة) حاضر فيها الدكتور تامر محمد فوزى مدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنوفية .

متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (1)

واستعراض فكر المصرى القديم فيما يتعلق بالعالم الآخر، وأهم معتقداته عن البعث والخلود ونشأة الكون وجغرافيته وأهم النظريات التى ارتبطت بذلك، كما تم تناول أهم الكتب المقدسة التى آمن بها المصرى القديم (كتاب ما هو موجود فى العالم السفلى "إمى – دوات" ، كتاب البوابات، كتاب الكهوف، كتاب الليل والنهار، كتاب الطريقين، نصوص الأهرام، متون التوابيت، كتاب الموتى) كما تم التطرق إلى أساليب دفن الموتى وتطور شكل المقبرة خلال العصور المختلفة .

متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (2)

حضر الندوة عدد من طلبة أقسام الآثار بجامعتى طنطا والمنوفية، وعدد من المهتمين والمتخصصين فى حقل الآثار، والآثاريين بمتحف آثار طنطا.

متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (3)
 
متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (4)
 
متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (5)
 
متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (6)
 
متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (7)
 
متحف آثار طنطا ينظم ندوة علمية (8)
 

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