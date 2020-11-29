"صحة سوهاج" تناقش خطة العمل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور

سوهاج محمود مقبول

عقدت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، إجتماعا موسعا لمديرى المستشفيات العامة والمركزية والتعليمي ومستشفي القلب والجهاز الهضمي والهلال، وذلك برئاسة الدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية لمناقشة إستعدادات المستشفيات لمواجهة أى زيادة قد تطرأ في أعداد المصابين بفيروس كورونا الموجة الثانية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب يوسف منسق غرفة إدارة الازمات " كورونا" والدكتور بدر عبد الفتاح مسئول العزل المنزلي.

حيث ناقش الإجتماع كل ما يتعلق باحتمالية التعرض لموجة ثانية لإنتشار فيروس كورونا المستجد وإستعدادات المستشفيات لمواجهة أى زيادة قد تطرأ في أعداد المصابين.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة سلبيات الموجة الأولي وكيفية تلافيها في الموجة الثانية وكيفية سد العجز في بعض التخصصات الطبية النادرة بالمحافظة وكيفية إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشكلات وناقش المجتمعون زيادة القدرة الإستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن مستشفيات القطاع العلاجي بسوهاج تشهد طفرة كبيرة على مستوي تطوير البنية التحتية وكذلك التجهيزات وتدريب الأطقم الطبية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضي.



صحة سوهاج تناقش خطة العمل لمواجهة كورونا (1)



صحة سوهاج تناقش خطة العمل لمواجهة كورونا (2)



صحة سوهاج تناقش خطة العمل لمواجهة كورونا (3)