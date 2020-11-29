رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن فصل عدد من الطلاب لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك طلاب طبق عليهم قرار الفصل لمدة أسبوع أو أسبوعين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عميد الكلية لديه الصلاحيات المطلقة فى اتخاذ قرار بفصل الطالب أسبوع أو أسبوعين، بعد تحذير الطالب أولاً قبل اتخاذ قرار بالفصل، وفى حالة تكرار المخالفة سيتم تحويل الطالب لمجلس تأديب بالشئون القانونية بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن "هدفنا الحفاظ على صحة الطلاب، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولن يسمح للطالب أو للزائر بالدخول للجامعة إلا بارتداء الكمامات، وفى حال ارتداء الكمامات وخلعها داخل الكليات، يتم تحذير الطلاب من ذلك"، مشيداً بالملتزمين من الطلاب بالإجراءات الاحترازية والتباعد.

وقال دسوقى، أن عمليات التعقيم والتطهير بجميع الكليات مستمرة على مدار الساعة، وهناك لجان تراجع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن هناك تعاون كبير بين الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة وإدارة الجامعة فى هذا الشأن.