جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظم قطاع التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ، وذلك فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وأوضحت جامعة بنها أنه تأتى هذه القوافل من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا، حيث شارك في القوافل أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة لديها ثلاثة قطاعات مهمة، وهي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تعتبر الجامعة بمثابة شريك رئيسى فى عمليات التغيير الاجتماعى والتنمية وحل مشاكل المجتمع المحيط بها من خلال البحوث التطبيقية والتواجد بين أطراف المجتمع والمشاركة في حل مشاكله.

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية إبراز دور التعليم الجامعى فى تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته فى تخريج خرجين قادرين علي تطوير مجتمعاتهم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتفعيلاً لدور الجامعة فى رعاية أبناء الأقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا والأكثر كثافة فى السكان.



القافلة الطبية بجامعة بنها



القافلة الطبية



القوافل البيطرية لجامعة بنها



المواطنون الذن تم فحصهم



توزيع كمامت على المواطنين قبل الفحص



خلال متابعة القوافل