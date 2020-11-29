اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ.. صور

الأحد، 29 نوفمبر 2020 08:54 م
جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ.. صور جانب من القافلة الطبية بكفر منصور بطوخ
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قطاع التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ، وذلك فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وأوضحت جامعة بنها أنه تأتى هذه القوافل من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا، حيث شارك في القوافل أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة لديها ثلاثة قطاعات مهمة، وهي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تعتبر الجامعة بمثابة شريك رئيسى فى عمليات التغيير الاجتماعى والتنمية وحل مشاكل المجتمع المحيط بها من خلال البحوث التطبيقية والتواجد بين أطراف المجتمع والمشاركة في حل مشاكله.

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية إبراز دور التعليم الجامعى فى تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته فى تخريج خرجين قادرين علي تطوير مجتمعاتهم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتفعيلاً لدور الجامعة فى رعاية أبناء الأقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا والأكثر كثافة فى السكان.

 

القافلة الطبية بجامعة بنها
القافلة الطبية بجامعة بنها

 

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

القوافل البيطرية لجامعة بنها
القوافل البيطرية لجامعة بنها

 

المواطنون الذن تم فحصهم
المواطنون الذن تم فحصهم

 

توزيع كمامت على المواطنين قبل الفحص
توزيع كمامت على المواطنين قبل الفحص

 

خلال متابعة القوافل
خلال متابعة القوافل

 

نائب رئيس الجامعة يتابع القوافل الطبية
نائب رئيس الجامعة يتابع القوافل الطبية

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

قافلة طبية

قافلة بيطرية

شباب القليوبية

اخبار جامعة بنها

كفر منصور طوخ

الكشف المجانى على المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأديبية تجازى مسئول إدارة قانونية بجامعة بنها و3 محامين آخرين بسبب الإهمال

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 02:57 م

إعداد القادة بجامعة بنها ينظم برنامج تأهيل الفتيات لمجابهة العنف ضد المرأة.. صور

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 01:58 م

جامعة بنها تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى لتحالف جامعات طريق الحرير

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 01:21 م

مجلس جامعة بنها يكرم عميد كلية الطب البيطرى تقديرا لجهودة طوال فترة عمادته

الخميس، 26 نوفمبر 2020 11:48 ص

مجلس جامعة بنها يكرم عميد هندسة بنها.. أدار الكلية بنجاح واقتدار.. صور

الخميس، 26 نوفمبر 2020 10:23 ص

جامعة بنها تعلن تعليق الدراسة بكلياتها غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة