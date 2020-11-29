تفاصيل افتتاح وزيرة التضامن مجمع أطفال وكبار بلا مأوى بالزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك لتوفير مأوى مناسب ورعاية صحية متكاملة وتأهيل علمى ومهنى وممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة، وذلك بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ ومحمد الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وإيهاب جودة رئيس مجلس إدارة مجمع الخدمات للأطفال والكبار بلا مأوى وأعضاء مجلس الإدارة ومساعد الوزيرة للأطفال بلا مأوى..

بدأت مراسم الافتتاح بتفقد الوزيرة والمحافظ لمجمع أطفال بلا مأوى والمقام على مساحة 500 م2 ويضم ثلاثة أدوار: الدور الأرضى: الخدمات (العيادة ـ ذوى الاحتياجات ــ صالة ألعاب ــ ورشة نجارة ــ المدرسة الصديقة ــ سينما تعليمية)، الدور الأول العلوى: المطبخ والمطعم وغرف الأنشطة ومكتبة و غرف إقامة، الدور الثانى علوى: غرف إقامة وغرف المذاكرة (السعة الاستيعابية 100 طفل ـــ موجود حاليًا 32 طفلا).

حرصت الوزيرة والمحافظ على التعرف على بعض مشروعات التخرج فى مجال الكهرباء والتى يقدمها نزلاء دار التربية للبنين لتبدى الوزيرة والمحافظ إعجابهما بالمشروعات المقدمة والتى تؤكد أن دار التربية للبنين استطاعت أن تقوَم السلوك وتقدم فرد صالح للمجتمع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بجهود أعمال التطوير التى قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعى وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم أفضل الخدمات فى مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

كما قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد مجمع الكبار بلا مأوى والمقام على مساحة 900 م2 ويضم دورين: الدور الأرضى: المطعم والمطبخ ـــ غرف الأنشطة ــ نادى مسنين ــ مسرح ــ مكاتب إدارية ــ مخازن، و الدور العلوى: غرف الإقامة وصالات المعيشة وغرف الإشراف والمتابعة، كما يوجد مناطق مفتوحة للتريض والترفيه وممارسة الأنشطة والهوايات.

كما شهدت جولة الوزيرة ومحافظ الشرقية لقاء بنزلاء دار بسمة للإيواء للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وعودتهم لحياتهم الطبيعية ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى للقضاء على ظاهرة المشردين.

قام مسؤولو مجمع خدمات الأطفال والكبار بلا مأوى بإهداء وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية درعا تذكارى تقديرًا لجهودهم المخلصة فى دعم المجمع وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لكافة الأنشطة الاجتماعية على أرض محافظة الشرقية.

نزيل يهدى وزيرة التضامن مركب صفيح من تصنيعه.. والقباج: هشيلها على راسى

نزيل يهدى وزيرة التضامن مركب صفيح من تصنيعه.. والقباج: هشيلها على راسى

جانب من زيارة الوزيرة فى الشرقية اليوم

وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح مجمع خدمات الأطفال والكبار بلا مأوى

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وزيرة التضامن تتحدث مع أحد نزلاء مؤسسة تأهيل البنين بالزقازيق

وزيرة التضامن تتحدث مع أحد نزلاء مؤسسة تأهيل البنين بالزقازيق

جانب من جولة وزيرة التضامن بمؤسسة تأهيل البنين بالزقازيق

نزيل يهدى وزيرة التضامن مركب صفيح من تصنيعه.. والقباج: هشيلها على راسى

وزيرة التضامن داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدى الرعاية