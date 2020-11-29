اليوم السابع
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تدريب أخصائى العلاج الطبيعى ببنى سويف على الطرق التقييمية والعلاجية لمفصل الكتف

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:29 م
تدريب أخصائى العلاج الطبيعى ببنى سويف على الطرق التقييمية والعلاجية لمفصل الكتف شهادت التقدير
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، فعاليات الدورة التدريبية لأخصائى العلاج الطبيعى "كورس عن الطرق التقييمية والعلاجية الحديثة لمفصل الكتف"، وذلك لـ 16 أخصائى علاج طبيعى على مستوى إدارات المديرية.

حاضر بالدورة الدكتور حسام البدرى أخصائى العلاج الطبيعى ومحاضر معتمد من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقرى والمفاصل "نيوزيلاندا" ،ممارس معتمد لاصقة الكينيزيو "هولندا"، ممارس معتمد من مؤسسة الكاينيتك كنترول "بريطانيا"، وبحضور الدكتوره شيماء حجاج مدير إدارة العلاج الطبيعي.

وقام الدكتور حسام البدرى والدكتورة شيماء حجاج بتوزيع شهادات تقدير لأخصائى العلاج الطبيعى الحاضرين للدورة.

من ناحية أخرى نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف دورة تدريب لتمريض مستشفى صدر بنى سويف على جهاز التنفس الصناعى وذلك تمهيدا لتشغيل العناية المركزة لمستشفى صدر بنى سويف قام بالتدريب دكتور عمر الخواجة مدير مستشفى سمسطا المركزى ودكتوره مها حسن مدير إدارة التمريض.

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