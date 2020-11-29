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الكشف على 700 مريض من أهالى كفر الخضرة ضمن قافلة جامعة المنوفية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:58 م
الكشف على 700 مريض من أهالى كفر الخضرة ضمن قافلة جامعة المنوفية قافله طبيه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "مشروع القوافل الطبية" بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية كفر الخضرة مركز الباجور، تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نانسى أسعد يوسف وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وبحضور محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات.

وقامت القافلة بالكشف على 700 مريض من أهالى القرية وتم تحويل 42 مريضًا إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل الطبية كما تم عقد ندوة توعوية للوقاية من فيروس كورونا حضرها 152 من أهالى القرية.

 


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