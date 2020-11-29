الصحة الإسرائيلية : تسجيل 557 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في الفيروس منذ تفشي الوباء في إسرائيل إلى 335,453 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 9,601 مصابا، وبلغت حصيلة الوفيات في إسرائيل منذ تقشي الوباء 2,864 حالة.% ، مشيرة الى أن من بين الاصابات توجد 263 إصابة تعد خطيرة منها 108 إصابات حرجة، و82 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 92 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي ، موضحة أن 496 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 8,951 مصابًا للعلاج المنزلي، و154 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.