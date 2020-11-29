الأردن يسجل 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بكورونا

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) فى المملكة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 210709 حالات، حسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" الأردنية.

وقالت الوزارة فى الموجز الإعلامى اليومي، إنه تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 2626 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2373 حالات شفاء فى العزل المنزلى والمستشفيات، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 142710 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 17755 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2505316 فحصًا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التى أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.