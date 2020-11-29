اليوم السابع
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استئناف مفاوضات بريكست مع بدء العد التنازلى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:00 ص
استئناف مفاوضات بريكست مع بدء العد التنازلى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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استؤنفت، المفاوضات المباشرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول اتفاق تجارى بينهما فى محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء علاقتهما الحالية.

 

وقال مصدر بريطانى لرويترز إنه لا يوجد فى الوقت الراهن اتفاق على اتصال هاتفى بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أنهما سيتحدثان خلال الثمانى والأربعين ساعة المقبلة.

 

ومن المرجح أن يكون الاتصال الهاتفى بين جونسون وفون دير لاين أول مؤشر على تحرك سواء صوب اتفاق أو صوب انهيار المحادثات.

 

وذكرت التايمز أيضا أن المفوضية الأوروبية بدأت "تعتمد على" مفاوض الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، وهو ما ينعش الآمال فى إمكانية التوصل إلى اتفاق.

 

ووصل بارنييه إلى لندن لإجراء المحادثات صباح اليوم السبت. وقال  إنه "سعيد للغاية" بعودته إلى المدينة وإنه سيواصل العمل "بصبر وعزيمة".

 

ويسعى بارنييه والمفاوض البريطانى ديفيد فروست للوصول إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 31 ديسمبر .

 


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