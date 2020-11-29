إجمالي إصابات كورونا في روسيا خلال أسبوع تقارب حصيلة سبتمبر بأكمله

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أظهرت البيانات الرسمية الصادرة من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات المسجلة بـ (كوفيد-19) في البلاد خلال الأسبوع الماضي ، وحده ، تقارب تلك المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي بأكمله.

وأوضحت البيانات - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - أن روسيا سجلت خلال الأيام السبعة الماضية 179 ألفا و987 حالة إصابة، فيما كانت قد سجلت في شهر سبتمبر بأكمله 180 ألفا و967 حالة، كما ارتفع عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10% عن الأسبوع الذي سبقه، حيث كان عدد الحالات المسجلة فيه 163 ألفا و504 حالات.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع نفسه ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3 آلاف و348 حالة في مقابل ألفين و993 حالة خلال الأسبوع الذي سبقه، وهي حصيلة وفيات تتجاوز تلك المسجلة في أغسطس بأكمله، والتي بلغت 3 آلاف و213 حالة..موضحة في الوقت نفسه أن المعدل المتوسط لوفيات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ظل دون تغيير تقريبًا إذ ارتفع من 73ر1 % إلى 74ر1 %.

وكشفت البيانات عن أن حالات التعافي خلال الأسبوع نفسه سجلت رقما قياسيا جديدا إذ بلغ عدد المتعافين من الفيروس 166 ألفا و14 شخصا مقابل 155 ألفا و458 شخصا في الأسبوع الذي سبقه، وبذلك ارتفعت نسبة الشفاء من الفيروس في روسيا من 4ر76% إلى 6ر77 %.