أوقاف الإسكندرية تعقد دورة تثقيفية لرفع مستوى الأئمة العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت إدارات العامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب لأوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، دورة السوشيال بالمركز الثقافى بمسجد الإمام محمد عبده، حاضر فيهما المهندس أحمد صالح اليمنى مهندس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى أطلقتها الوزارة فى إطار سعيها لرفع المستوى العلمى والثقافى للأئمة فى شتى المجالات ليستطيعوا مواكبة التطورات التى يشاهدها العصر.

وذلك برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وبحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

ومن جانبه، أكد الشيخ خشبة، وكيل الوزارة، أنه ينبغى أن تكون صفحة الإمام الشخصية دالة على شخصيته الدينية يرفع من خلالها راية الأخلاق والفضيلة.

وقال الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، إن الفضاء الإلكترونى سلاح ذو حدين ينبغى أن يوجه فيما يخدم المجتمع ويعلى القيم وأكد أنه لا بد للأئمة أن يستغلوا منصات التواصل لنشر الوعى والفهم المستقيم لصحيح الدين ومواجهة التطرف والانحراف الفكرى بإسلوب علمى صحيح.

وأوضح المهندس أحمد صالح اليمنى أن الفضاء الإلكترونى فضاء مكشوف ولا يمكن اخفاء ما يحدث فيه إذا يراه العالم كله مع الحذر من الصفحات المشبوهة أو الداعية للفتنة والحذر أيضا من الإستدراج عبر المراسلات الخاصة على السوشيال ميديا التى تستهدف المجتمع والأفراد.