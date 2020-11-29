اليوم السابع
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خالد صلاح
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أثينا تجرى مفاوضات لإطلاق سراح بحارة يونانيين خطفوا قبالة سواحل نيجيريا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:59 م
أثينا تجرى مفاوضات لإطلاق سراح بحارة يونانيين خطفوا قبالة سواحل نيجيريا اختطاف بحاره - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة النقل البحري اليونانية، اليوم الأحد، أن مفاوضات تجري للإفراج عن ثلاثة بحارة يونانيين اختطفهم قراصنة قبالة نيجيريا منتصف شهر نوفمبر الجاري.
وقالت الوزراة - بحسب ما أوردته صحيفة (جريك سيتي تايمز) المحلية في نسختها الإلكترونية - إن "القراصنة اختطفوا ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة لسفينة الإمداد "ستيليوس كي"، التي ترفع علم توجو في 16 نوفمبر الجاري، وتمكن البحاران المتبقيان من الإبحار بالسفينة إلى مدينة لاجوس". 
وأشارت الوزارة إلى أن الاتصالات جارية مع القراصنة لتأمين الإفراج عن البحارة الثلاثة المختطفين. 
وتشير المعلومات المتوفرة لدى السلطات اليونانية، في هذه المرحلة، إلى أن البحارة الخمسة في صحة جيدة، وفقا للصحيفة. 
يذكر أن عملية الاختطاف هذه تعد الـ23 من نوعها في خليج غينيا خلال العام الجاري، حيث اختطف في المجموع 118 شخصا، وفقا لشركة "درايد غلوبال" المتخصصة بالأمن البحري. 

اليونان

نيجيريا

اختطاف بحاره فى نيجيريا

اختطاف بحارة يونانيين فى نيجيريا

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