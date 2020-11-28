وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 263 ألفا

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و999664 حالة بزيادة 176572 حالة على إحصائها السابق وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 263956.

وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الخميس.

ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.