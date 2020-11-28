محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما فى مجال الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

أسيوط – فريق المحافظات

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، الشاعر الدكتور محمود فرغلى الفائز بجائزة الطيب صالح فرع النقد الأدبى والشاعر الدكتور سيد عبد الرازق الفائز بجائزة الأمير عبد الله الفيصل فرع الشعر المسرحى، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامها نادى أدب قصر ثقافة أسيوط، بمقر قصر الثقافة، بحضور محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ولفيف من مبدعى وفنانى أسيوط وبعض الشعراء والأدباء، وذلك تحت رعاية المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وبدأت الاحتفالية بعرض لبعض الفقرات الفنية والغنائية لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة أسيوط بقيادة الفنان حسام حسنى ثم عرض لبعض الأفلام التسجيلية عن السيرة الذاتية للشاعرين المكرمين ثم تكريم الشاعرين ومنحهما شهادتى تقدير.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل للحركة الثقافية والفنية والأدبية بالمحافظة ورعاية الشعراء والأدباء والمتميزين فى مختلف المجالات الثقافية وتكريم المتميزين منهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية، فضلا عن دعمه لورش قصور الثقافة لصقل خبرات ومواهب الشباب المتميز موجها رسالة شكر وتقدير للشاعر الدكتور محمود فرغلى والشاعر الدكتور سيد عبد الرازق لتميزهم وحصولهم على الجوائز الدولية .

ووجه محافظ أسيوط رسالة لشباب المحافظة للمشاركة فى أنشطة مكتبات وقصور الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وصقل مواهبهم والمشاركة فى الورش التدريبية والفعاليات التى تتم تحت إشراف الأدباء والفنانين المتخصصين فى مختلف المجالات الادبية والفنية للنهوض بالحركة الثقافية .