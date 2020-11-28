حملة كفر الشيخ بلا مشردين تنقل 3 حالات من الشوارع لمؤسسات أهلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتشر أعضاء حملة كفر الشيخ بلا مشردين، وفرقة التدخل السريع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، للتعرف على الحالات المشردة، ونقلها عبر سيارات الإسعاف بالتعاون مع الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لدور ومؤسسات، لتوفير حياة كريمة لهم.

وتمكنت حملة كفر الشيخ بلا مشردين برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من نقل 3 حالات لمشردين بالشوارع لمؤسسات أهلية، فتم نقل "م.ج" من كبار السن يرفض أنجاله استضافته ولجأ للشارع، كان يتلقى المساعدات من المارة طوال عدة سنوات ولم يتم نقله أو الاهتمام به، وغير قادر على خدمة نفسه، وتم تسليمه لإحدى المؤسسات بالقاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، وفريق التدخل السريع بالمحافظة التابع لوزارة التضامن.

كما تم نقل "ر.م" مُسن، لإحدى المؤسسات، ولكنه رفض الدخول وعاد مرة أخرى مع فريق التدخل السريع، وجارى إيجاد مكان بديل آخر كريم له.

كما تمكن فريق التدخل السريع من نقل سيدة مسنة من أمام حديقة صنعاء إلى دار المسنات بسخا، وعند علم أهليتها بنقلها لدار المسنين بسخا تواصلوا مع مديرة الدار، وطالبوا مديرة الدار بعودتها لمنزلهم متعهدين برعايتها والاهتمام بها.