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تويتر يحذر من تغريدتين لترامب حول تزوير الانتخابات فى ويسكونسن وبنسلفانيا

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:54 م
تويتر يحذر من تغريدتين لترامب حول تزوير الانتخابات فى ويسكونسن وبنسلفانيا ترامب
كتب محمد سعودي

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حذر موقع تويتر مجددا من تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، تحدث فيهما حول تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث قال في إحداهما إن لديه دليلا قاطعا على وجود تزوير في الانتخابات ببنسلفانيا، إلا أن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه، بحسب قوله.

كما وضع تويتر عبارة "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع"، في تغريدة أخرى لترامب قال فيها "إن عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن ترتبط  بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بطريقة غير قانونية"، مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء عمليات إعادة الفرز، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه وجد العديد من الأصوات غير القانونية في الانتخابات الرئاسية.

تويتر يضع علامة تحذيرية على تغريدتين لترامب
تويتر يضع علامة تحذيرية على تغريدتين لترامب

من ناحية أخرى، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات.

فبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب.

كانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان للحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتا.


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