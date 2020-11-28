انقطاع المياه عن مدينة العمال بقنا 7 ساعات غدًا‎

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم السبت، أنه من المقرر ضعف وانقطاع المياه عن منطقة مدينة العمال "شارع الأقصر وتفريعاته، بداية من أول مزلقان الرياح وحتى جامع الوحدة العربية"، غدا الأحد.

وأوضحت شركة مياه قنا، أنه سيتم قطع المياه خلال الفترة من الساعة العاشرة مساءً، وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك لإجراء أعمال ترحيل خط مياه 14 بوصة متعارض مع أعمال الصرف الصحى، التى تجرى أمام الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وأهابت الشركة، المواطنين من قاطني تلك المناطق وأصحاب المخابز ضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.