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تفاصيل إعلان أول شركة طيران شرط تلقى المسافرين لقاح كورونا قبل السماح بالسفر

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:59 ص
تفاصيل إعلان أول شركة طيران شرط تلقى المسافرين لقاح كورونا قبل السماح بالسفر طائرة-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت شركة طيران أسترالية، أنها ستطلب من المسافرين الدوليين في المستقبل إثبات حصولهم على لقاح ضد "كوفيد-19" قبل السماح لهم بالطيران على متن رحلاتها.

 

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس، في مقابلة مع "Nine News" المتعاونة مع CNN، أن هذه الخطوة ستكون "ضرورية" عندما تصبح لقاحات فيروس كورونا متاحة للجميع.

 

وقال جويس إن شركة الطيران تدرس تغيير شروطها وأحكامها "لتطلب من عملائها الحصول على جرعة اللقاح قبل ركوب الطائرة".

 

وتابع: "سواء كنت بحاجة إلى ذلك محلياً، فسوف يتعين علينا أن نرى ما يحدث مع كوفيد-19"، مضيفاً: "لكن بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين القادمين والأشخاص الذين يغادرون البلاد، نعتقد أن هذا يعد إجراءً ضرورياً".

 

من جانبه، أكد اتحاد النقل الجوي الدولي، وهو الهيئة التي تمثل شركات الطيران على مستوى العالم، يوم الاثنين، أن بطاقة الصحة الرقمية، والتي يمكن أن تتضمن معلومات عن اللقاحات، هي المفتاح لإعادة فتح الحدود.

 

وتنص سياسة التطعيم الخاصة بـ "كوفيد-19"، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، على أنه على الرغم من أن تلقي اللقاح سيكون طوعياً، إلا أنه قد تكون هناك ظروف قد تفرض فيها الحكومة الأسترالية والحكومات الأخرى متطلبات دخول الحدود أو إعادة الدخول بشرط إثبات الحصول على اللقاح.

 

 


فيروس كورونا

كورونا

استراليا

الطيران

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