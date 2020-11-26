اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 نوفمبر 2020 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. عودة الدراسة فى مدارس وجامعة كفر الشيخ عقب تعليقها أمس بسبب الطقس

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:54 ص
اليوم.. عودة الدراسة فى مدارس وجامعة كفر الشيخ عقب تعليقها أمس بسبب الطقس محافظ كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدارس وجامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، استئناف الدراسة التي تعطلت أمس الأربعاء، لسوء حالة الطقس، وأعلنت جامعة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم استئناف الدراسة، كما قررت وكيل تعليم كفر الشيخ تحويل عدد من المسئولين للتحقيق، لنشرهم أخبار عن تعطيل الدراسة .

وأكد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد من تعطيل الدراسة اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مضيفاً أن قرار تعطيل الدراسة كان ليوم واحد فقط، الأربعاء، وأن كليات الجامعة ستستقبل الطلاب، ولم ينشر على صفحة الجامعة أي بيان عن تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي حتى الآن .

وعلى جانب أخر أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اليوم الخميس، يوم دراسي، ولا تعطيل للدراسة، وسيتم تحويل المسئولين عن الصفحات التي أعلنت أن اليوم أجازه للشئون القانونية، مشيرة إلى أن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هو صاحب القرار في ذلك الشأن.

 


vالطقس

الطقس غدا

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس

احوال الطقس

حالة الطقس غدا

اخبار الطقس غدا

الطقس في الإسكندرية

الطقس الاربعاء

الطقس الاسكندرية

الطقس في مصر

الطقس في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

حاله الطقس غدا

احوال الطقس غدا

الطقس الان

الطقس الاسكندريه

أخبار الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس فى الاسكندرية

توقعات الطقس

اخبار الطقس غدا في القاهرة

أخبار الطقس غدا الأربعاء

حاله الطقس يوم الاربعاء

الطقس فى المنصورة

اخبار الطقس غدا في البحيره

الطقس غدا فى المنصورة

الطقس فى دمياط

الطقس غدا في دمنهور

الطقس في الدقهليه

اخبار الطقس بكره

حالة الطقس في الإسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. تعطيل الدراسة فى 8 محافظات اليوم الخميس بسبب سوء الطقس

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:03 ص

تعليق الدراسة بـ8 محافظات غدا بسبب سوء الطقس.. الإسكندرية ومطروح والبحيرة ودمياط والدقهلية يمدون القرار حفاظا على حياة الطلاب.. والقاهرة والجيزة والقليوبية يلتحقان بها.. وجهود مكثفة لرفع مياه الأمطار

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:20 م

تعطيل الدراسة فى 8 محافظات غدا الخميس بسبب سوء الطقس.. إنفوجراف

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:14 م

تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر للطلاب عدا الامتحانات والمناقشات العلمية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة