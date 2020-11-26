اليوم.. عودة الدراسة فى مدارس وجامعة كفر الشيخ عقب تعليقها أمس بسبب الطقس

تشهد مدارس وجامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، استئناف الدراسة التي تعطلت أمس الأربعاء، لسوء حالة الطقس، وأعلنت جامعة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم استئناف الدراسة، كما قررت وكيل تعليم كفر الشيخ تحويل عدد من المسئولين للتحقيق، لنشرهم أخبار عن تعطيل الدراسة .

وأكد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد من تعطيل الدراسة اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مضيفاً أن قرار تعطيل الدراسة كان ليوم واحد فقط، الأربعاء، وأن كليات الجامعة ستستقبل الطلاب، ولم ينشر على صفحة الجامعة أي بيان عن تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي حتى الآن .

وعلى جانب أخر أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اليوم الخميس، يوم دراسي، ولا تعطيل للدراسة، وسيتم تحويل المسئولين عن الصفحات التي أعلنت أن اليوم أجازه للشئون القانونية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هو صاحب القرار في ذلك الشأن.