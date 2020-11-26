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الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:03 ص
الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


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